Bancali usati e nuovi
Italia

Festa di Roma, è la notte di Jovanotti: lui balla e il red carpet impazzisce – Video

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
Meno di un minuto

E’ la Jovanotti Night oggi alla Festa del Cinema di Roma. L’artista romano ha letteralmente acceso il red carpet della kermesse capitolina: in giacca e camicia bianca e pantaloni neri, è sceso dalla macchina accolto dai flash dei fotografi e dall’abbraccio di centinaia di fan, con i quali si è intrattenuto a lungo tra selfie e autografi. In quella che sinora è la notte più effervescente della 21ma edizione della Festa, Lorenzo ha regalato un momento di grande spettacolo arrivando davanti ai fotografi e mettendosi a ballare le sue stesse canzoni in sottofondo.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Giro d’Italia al via domani: dove vedere tutte le tappe in tv e streaming

7 Maggio 2026

Ardea, nasce lo sportello “Prevenzione Sovraindebitamento Usura”: il 29 ottobre convegno di presentazione del servizio

21 Ottobre 2021
Confeuro

Confeuro: “Da istituzioni serve più cultura e consapevolezza del cambiamento climatico”

9 Settembre 2024
Touareg

La nuova Touareg – Anteprima mondiale

26 Maggio 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno