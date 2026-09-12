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Formula 1, oggi qualifiche Gp Madrid: orario e dove vederle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d’Italia a Monza, si corre il Gp di Madrid. Oggi, sabato 12 settembre, tocca alle qualifiche per il quattordicesimo appuntamento della stagione F1, che andrà in scena nel ‘Madring’, il nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Ecco dove vederle in tv e streaming. 

Ecco il programma del Gp di Madrid oggi, sabato 12 settembre:  

12:30 – Prove Libere 3 F1 

16 – Qualifiche F1 

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Spagna 2026, qualifiche comprese, verranno trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche e la gara saranno visibili anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente sabato 12 settembre alle 18:30 e domenica 13 settembre alle 18. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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