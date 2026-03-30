Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cina, istituita a Pechino la World Data Organization

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Marzo 2026
Meno di un minuto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La World Data Organization (WDO) ha tenuto oggi a Pechino la sua prima riunione generale, segnando così ufficialmente la propria istituzione.

Nel corso della riunione, i membri hanno esaminato e adottato lo statuto della WDO ed eletto i primi membri del consiglio e il collegio dei supervisori.

Il consiglio neoeletto ha quindi tenuto la sua riunione inaugurale, eleggendo i vertici dell’organizzazione e approvando i principali sistemi e regolamenti.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Marzo 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anzio Piccolo Museo della Marineria

12 Agosto 2018

Aprilia, cambio al vertice dell’Associazione Bersaglieri di Aprilia, il saluto dell’Amministrazione

27 Novembre 2017
Monte Compatri

Gli eventi del Parco a Monte Compatri

22 Maggio 2024

Primarie in Michigan, Biden e il rischio voto di protesta per Gaza

27 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno