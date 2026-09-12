BMW, la nuova X5 debutta in anteprima nazionale al Salone Auto Torino

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BMW è tra i protagonisti del Salone Auto Torino 2026, in programma fino al 13 settembre nel centro della città. Il marchio bavarese presenta al pubblico tre modelli che anticipano l’evoluzione della propria gamma: la BMW iX3, la nuova BMW i3 e, in anteprima nazionale, la quinta generazione della BMW X5.



La iX3 è il primo modello della Neue Klasse e segna l’inizio di una nuova fase per BMW. Il progetto introduce importanti novità sul fronte dell’elettrificazione, della digitalizzazione dell’abitacolo, dell’efficienza e della dinamica di guida, con una particolare attenzione alla sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita della vettura.

Accanto alla iX3 trova spazio la nuova BMW i3, secondo modello della Neue Klasse e prima Serie 3 completamente elettrica. La vettura porta uno dei nomi più rappresentativi della storia del costruttore tedesco in una nuova dimensione a zero emissioni locali, mantenendo la centralità del guidatore e le caratteristiche che da oltre cinquant’anni contraddistinguono la Serie 3.

L’anteprima italiana è invece affidata alla nuova BMW X5. Giunta alla quinta generazione, rinnova il modello che nel 1999 ha contribuito alla nascita del segmento degli Sports Activity Vehicle. La nuova X5 adotta il linguaggio stilistico della Neue Klasse e sarà proposta con un’offerta tecnologica ampia, che comprende motorizzazioni diesel, benzina, ibride plug-in, completamente elettriche e a idrogeno con celle a combustibile.

«Il Salone Auto Torino porta l’automobile nel cuore della città e crea un dialogo diretto tra industria, istituzioni, media e pubblico. Per BMW Italia è l’occasione per condividere una visione nella quale innovazione, apertura tecnologica, decarbonizzazione, approccio circolare, piacere di guidare e responsabilità procedono insieme», ha dichiarato Sergio Solero, presidente di BMW Italia.

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