Bonetti capolista alla Camera in Sardegna, in Veneto e all’uninominale a Roma

“Sarò capolista alla Camera in Sardegna, in Veneto2 a Verona Vicenza Padova Rovigo e, all’uninominale, a Roma. Grazie a tutte e tutti coloro che riporranno la loro fiducia in me e nel nostro progetto”. Lo scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. “Riformare e creare opportunità, liberare le energie delle donne e attivare alleanze nelle comunità, dalle imprese alle famiglie, è davvero possibile, lo abbiamo dimostrato – spiega nel post -. Abbiamo fatto nascere il Terzo Polo per continuare su questa strada iniziata col governo Draghi e offrire rappresentanza a chi non vuole rimanere ostaggio di una politica immobile, ideologica e polarizzata. Io mi candido per onorare questo impegno e lavorare per dare speranza e futuro al nostro Paese”, conclude Bonetti.

