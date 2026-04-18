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Cosenza, violento scontro tra due auto in galleria: due morti e un ferito

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Tragico incidente, nella notte, lungo la Statale 107 Silana-Crotonese a San Fili, in provincia di Cosenza. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente all’interno della galleria ‘Fiego’. Nell’impatto, due persone di 19 e 46 anni hanno perso la vita e un’altra è rimasta ferita. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il magistrato di turno della Procura di Cosenza, che ha avviato le indagini volte a ricostruire la dinamica dell’incidente. La Statale 107 è stata bloccata in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della sede stradale. 

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