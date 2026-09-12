Università, scienze naturali: 240 candidati al test della Scuola galileiana di Padova per 14 posti disponibili

(Adnkronos) – Continua a crescere l’interesse dei giovani studenti di talento per le discipline scientifiche e per i percorsi d’eccellenza. Lo confermano i numeri del test di ammissione al corso di Scienze Naturali della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova, che quest’anno registra 240 candidati per 14 posti disponibili (oltre 17 candidature per posto). Lunedì 14 settembre i candidati affronteranno le prove di selezione, articolate in uno scritto e un colloquio orale dedicate a quattro discipline scientifiche. Dei 240 iscritti, 178 sono maschi e 62 femmine. Al termine delle selezioni, una commissione composta da docenti della Scuola Galileiana ed esterni individuerà gli studenti che entreranno a far parte della Scuola d’eccellenza dell’Ateneo patavino.

Gli ammessi potranno affiancare al tradizionale percorso universitario un programma formativo personalizzato, interdisciplinare e di altissimo livello, beneficiando inoltre dei servizi e delle opportunità offerte dalla Scuola, tra cui ospitalità per vitto e alloggio, attività culturali, seminari, laboratori, tutoraggi, e occasioni di confronto con studiosi e ricercatori di alto profilo. “Il forte interesse per il percorso di Scienze Naturali si manifesta in un momento storico in cui questioni cruciali, dallo sviluppo e dal ruolo dell’intelligenza artificiale al cambiamento climatico, richiedono competenze scientifiche sempre più avanzate – commenta Gianguido Dall’Agata, direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori -. Se l’attrattività delle discipline scientifiche tradizionali e del nostro percorso formativo è sempre stata elevata tra gli studenti eccellenti, quest’anno registriamo una crescita particolarmente significativa delle candidature. Un dato che sembra confermare come sempre più giovani di talento vedano nella ricerca scientifica e nelle grandi sfide del nostro tempo un’opportunità concreta per costruire il proprio futuro”.

Negli ultimi 5 anni, si è registrato un aumento del 50% degli iscritti per la classe di Scienze Sociali e del 15% degli iscritti alla classe di Scienze Naturali, stabile, invece, la classe di Scienze Morali. Si tratta di dati che evidenziano la capacità della Scuola di attrarre talenti provenienti da tutta Italia e consolidare la propria attrattività nei confronti degli studenti più meritevoli e talentuosi.

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