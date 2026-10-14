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Conference League, oggi Atalanta-Pafos: orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Match d’esordio per l’Atalanta in Conference League. Oggi, giovedì 15 ottobre, i bergamaschi ospitano i ciprioti del Pafos – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena nella prima giornata della terza competizione europea. La squadra guidata in panchina da Maurizio Sarri è reduce dalla vittoria di lunedì per 3-1 contro il Venezia in un match della sesta giornata di Serie A che ha interrotto una serie di 3 sconfitte di fila in campionato. 

La sfida tra Atalanta e Pafos è in programma oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:  

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolašinac, Bernasconi; Kessié, Éderson; De Ketelaere, Samardžić, Elmas; Scamacca. Allenatore: Maurizio Sarri. 

PAFOS (4-3-3): Majecki; Bruno Felipe, David Luiz, Mmaee, Nikolas Iōannou; Šunjić, Pêpê; Correia, Lelê, Sema. Allenatore: Ricardo Sá Pinto. 

La partita Atalanta-Pafos sarà trasmessa in diretta su Sky. Il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e NowTV 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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