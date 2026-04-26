Roccaraso capitale del gusto: alla Fattoria “Eccellenze del Gusto 2026”, il trionfo dell’eleganza italiana (FOTO)

Roccaraso per una sera si è trasformata nella capitale dell’eccellenza enogastronomica italiana. Nello scenario suggestivo del Ristorante La Fattoria si è svolta Eccellenze del Gusto 2026, evento che ha riunito protagonisti dell’alta cucina, maestri artigiani, produttori d’eccellenza e interpreti di un’idea di ospitalità fondata su qualità, stile e identità.

Un appuntamento di grande richiamo, segnato da un’affluenza importante e da una partecipazione qualificata, con ospiti giunti anche dalla Campania, che hanno contribuito a rendere la serata un vero incontro di culture gastronomiche e visioni imprenditoriali.

La Fattoria si conferma così luogo simbolo di una ristorazione capace di coniugare territorio e innovazione, tradizione e ricerca, in una sintesi che rappresenta oggi uno dei punti di forza della sua proposta.

Sotto l’autorevole guida del Cavaliere Dottor Michele Cutro, critico enogastronomico di riferimento, l’evento ha assunto il profilo di una celebrazione dell’eccellenza italiana, scandita da riconoscimenti, degustazioni e momenti di forte valore simbolico.

Particolarmente sentito il tributo rivolto alla famiglia Bucci e, in modo speciale, a Renata Bucci, indicata come figura centrale e anima ispiratrice del progetto, per la capacità di interpretare l’accoglienza come cultura, eleganza e visione.

I protagonisti della serata

Tra gli interpreti dell’alta cucina si è distinto il Maestro di Cucina Domenico Zinni, protagonista di un percorso gastronomico capace di esaltare tecnica, sensibilità e creatività.

Riconoscimento anche per il direttore di sala Giosuè Rizzitelli, apprezzato per professionalità, misura e impeccabile regia dell’ospitalità.

Tra le eccellenze ospiti, applausi per l’Antica Frutteria di Patrizio Pelliccio da Porta Capuana, Napoli; per il maestro gelatiere Carmine Salerno di Agropoli; per il maestro dell’arte bianca Samuele De Solda di Coco Viennoiserie, i cui celebri cornetti ischitani hanno conquistato il pubblico; e per il Caseificio Giusti 2 di Torre del Greco, esempio di tradizione produttiva e qualità autentica.

Arte, spettacolo e raffinatezza

A dare ulteriore fascino all’evento l’esibizione della ballerina Sarah Mensah, capace di aggiungere una dimensione artistica di grande impatto emotivo, mentre le bollicine di Barone Perrella Collection hanno accompagnato il percorso sensoriale della serata.

Un modello di eccellenza

“Eccellenze del Gusto 2026” non è stata soltanto una manifestazione gastronomica, ma il racconto di un modello fondato su passione, competenza e visione.

A Roccaraso è andata in scena una celebrazione del bello e del buono italiano. Un evento che ha premiato il merito, valorizzato il territorio e ribadito come l’eccellenza, quando incontra professionalità e cultura, possa trasformarsi in esperienza memorabile.

Una serata che non ha semplicemente raccontato il gusto: lo ha elevato a identità.

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