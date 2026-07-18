Giffoni, Conou presenta il corto animato ‘Olly e Regen’ per raccontare ai giovani l’economia circolare

(Adnkronos) – Conou, il Consorzio Nazionale Oli Minerali Usati, partecipa come partner al Giffoni Film Festival 2026, in programma dal 17 al 25 luglio, confermando l’impegno nella sensibilizzazione delle nuove generazioni su Ambiente, Sostenibilità ed Economia Circolare. In occasione del Festival Conou presenta il cortometraggio animato “Olly e Regen – Il viaggio di una goccia’, un progetto educativo realizzato da Pagina 3 International, agenzia di comunicazione di Roma. Il corto racconta le avventure di una goccia di olio lubrificante usato e il suo ritorno a nuova vita attraverso il processo di rigenerazione.

Il progetto ‘Olly e Regen’ utilizza il linguaggio dell’animazione per raccontare, in modo semplice ed emozionale, il viaggio dell’olio usato: dalla raccolta sul territorio fino alla rigenerazione che lo trasforma in nuovo lubrificante. Attraverso gli occhi di “Olly e Regen”, il corto rende accessibili anche ai più giovani i processi della Filiera Conou, trasformando un tema tecnico in una storia di scoperta, crescita e consapevolezza. Ma ‘Olly e Regen’ vuole essere anche qualcosa di più: un racconto positivo capace di trasmettere fiducia nel futuro. La storia di Olly parla infatti di ciò che accade quando qualcosa che sembra aver concluso il proprio percorso incontra il luogo giusto in cui essere valorizzato. È un messaggio di rinascita e possibilità, che invita bambini e ragazzi a guardare all’economia circolare non solo come a un modello ambientale virtuoso, ma anche un esempio concreto di come ogni fine possa trasformarsi in un nuovo inizio.

La proiezione ha avuto luogo oggi, 18 luglio, in una sala dedicata del Festival, nell’ambito del programma Giffoni ‘Impact!’ alla presenza dei giovani “Giffoners” partecipanti al festival, alla quale è seguito un momento di dialogo tra Conou e i ragazzi, dedicato al tema della Circolarità come valore e come modello di sostenibilità concreta. L’incontro ha avuto come obiettivo la salvaguardia del Pianeta, perché ogni rifiuto può e deve essere considerato una risorsa preziosa, attraverso un processo virtuoso che a partire da una raccolta attenta ed efficace, conduca alla trasformazione del rifiuto in nuova materia prima, potenzialmente rigenerabile all’infinito. L’incontro è terminato con un focus sull’azione concreta, grazie all’esperienza acquisita in 42 anni di attività del Conou, sensibilizzando i giovani a diventare protagonisti del cambiamento.

Alla proiezione hanno partecipato sul palco il Presidente del Conou Riccardo Piunti con il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani, l’influencer green Giorgia Pagliuca e l’autore del corto Filippo Lodi-Fè, creative strategist di Pagina 3 International, che prenderanno parte al dibattito con i ragazzi. La partecipazione al Giffoni Film Festival è per Conou un’opportunità di dialogo con il pubblico più giovane con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale. All’interno delle sezioni in gara del Giffoni Film Festival è stato istituito un premio Conou Special Award, che sarà assegnato al film capace di raccontare con maggiore efficacia il valore della trasformazione, della consapevolezza individuale e dell’impatto positivo sulla collettività.

Durante tutto il periodo del festival, Conou realizzerà una serie di contenuti social dedicati alle attività di Giffoni, con l’obiettivo di amplificare la diffusione del progetto e coinvolgere anche il pubblico digitale. I contenuti social saranno sviluppati in collaborazione con l’influencer e con i ragazzi di Giffoni per favorire un linguaggio in linea con il mondo dei più giovani. Il Consorzio Oli Minerali Usati (Conou) è il primo ente ambientale in Italia, senza fini di lucro, nato nel 1982, che si occupa di raccogliere la totalità dei lubrificanti usati in oltre 120.000 siti e dal 2018, ne porta a rigenerazione oltre il 98%. Il Conou coordina una Filiera di 58 imprese di raccolta e 2 imprese di Rigenerazione. Tutto il funzionamento della Filiera si basa sulla Qualità dell’olio usato, del rigenerato e dei processi.

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