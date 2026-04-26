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Sinner-Moller: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner scende in campo a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro sfida il danese Elmer Moller – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Sinner è reduce dalla vittoria dell’esordio, valida per il secondo turno, contro il francese Benjamin Bonzi, battuto in tre set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-1, 6-4. 

 

La sfida tra Sinner e Moller è in programma oggi, domenica 26 aprile, con inizio fissato non prima delle 16 come terzo match sul campo principale. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Madrid che sarà quindi il loro primo incrocio. Sinner e Moller scenderanno in campo dopo l’incontro tra Lorenzo Musetti e l’olandese Tallon Griekspoor. 

 

Sinner-Moller, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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