Malen non perdona: il Var conferma la doppietta, Roma sul 3-1

(Adnkronos) – La Roma colpisce ancora con Donyell Malen, protagonista di una giocata che fa esplodere l’Olimpico dopo qualche istante di suspense. Tutto nasce da una caduta di Bellingham in area giallorossa: il Real Madrid reclama il calcio di rigore, ma l’arbitro lascia giustamente proseguire. I giallorossi ripartono e Soulé, libero sulla trequarti destra, ha tutto il tempo per accentrarsi e inventare un filtrante perfetto per l’attaccante olandese.

Malen attacca la profondità con il tempismo dei giorni migliori, si presenta davanti a Courtois e non perdona, firmando la doppietta personale. L’assistente alza inizialmente la bandierina per fuorigioco e il gol viene annullato, ma il VAR interviene rapidamente e corregge la decisione: la posizione dell’olandese è regolare. Rete convalidata, esplode la festa romanista: Roma avanti 3-1 all’Olimpico!

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