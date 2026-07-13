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Sinner ‘chiama’ Alcaraz dopo trionfo Wimbledon: “Spero torni presto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘chiama’ e Carlos Alcaraz risponde. Il tennista azzurro ha vinto il secondo titolo a Wimbledon, battendo Alexander Zverev in finale e conquistando così per il secondo anno consecutivo lo Slam di Londra. Nell’edizione del 2025, Sinner aveva battuto proprio il rivale spagnolo nell’ultimo atto, che a sua volta arrivava da due trionfi consecutivi. Quest’anno Alcaraz è stato costretto a dare forfait a causa dell’infortunio al polso rimediato a Barcellona. 

“Spero che Carlos torni presto”, ha detto Sinner rispondendo a domanda diretta in conferenza stampa, “il tennis ha davvero bisogno di lui. Avere Djokovic ancora in giro per il circuito e tutti i giovani talenti che arrivano è davvero bello. Ma allo stesso tempo bisogna lavorare sempre più duramente per raggiungere momenti come questo”. 

L’augurio di Sinner, che spera di affrontare presto il rivale, scivolato al terzo posto del ranking Atp dopo il sorpasso piazzato da Zverev, è arrivato poco dopo il messaggio di congratulazioni di Alcaraz. Il tennista spagnolo ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, ripubblicando un video di Sinner con il trofeo di Wimbledon e scrivendo: “Congratuzioni a Jannik e a tutto il team! Godetevi questo momento”. 

 

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