Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan: “Prossima settimana sarà molto importante”

(Adnkronos) – “I miei bambini sono quelli che più mi hanno insegnato nella vita e quando ho chiesto loro cosa volevano che scrivessi nel libro mi hanno detto ‘il fatto che siamo sempre insieme’”. Lo ha detto Catherine Birmingham, la madre della ‘famiglia nel bosco’ intervenendo alla presentazione del libro ‘La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco’ che si è tenuta al TCI – Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale, la scuola fondata dal professor Tonino Cantelmi.

All’incontro hanno partecipato tra gli altri la scrittrice Susanna Tamaro, la professoressa Anna Maria Giannini, ordinaria di Psicologia Generale presso Sapienza Università di Roma, e l’avvocato Simone Pillon, che assiste Catherine nella vicenda giudiziaria. “Siamo molto nervosi per lunedì, la prossima settimana sarà importante” ha aggiunto Catherine facendo riferimento alla consegna delle memorie difensive e all’allontanamento dei figli.

Durante l’incontro ha preso la parola anche Nathan, il papà. “Per noi era una scelta facile, noi abbiamo vissuto tutta la vita nelle grandi città e per i nostri figli non vogliamo questo. I problemi nelle città stanno aumentando, con i social, il bullismo. Noi vogliamo cambiare il nostro mondo e ci sono tantissime persone che stanno facendo la stessa scelta lasciando la città per vivere nell’autosufficienza” ha detto.

Catherine ha concluso spiegando che “se prima la vita era dominata da stress e paura, oggi invece i sentimenti principali sono amore, libertà e scelta”.

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