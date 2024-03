Frosinone-Lecce 1-1, gol di Cheddira e rigore di Krstovic

(Adnkronos) – Si chiude in parità 1-1 la sfida salvezza dello Stirpe tra il Frosinone di Di Francesco e il Lecce di D’Aversa, oggi per la 27esima giornata, grazie ai gol di Cheddira e al rigore realizzato da Krstovic. Con questo punto il Frosinone sale a 24 punti agganciando l’Udinese al quint’ultimo posto mentre il Lecce si porta a 25 con l’Empoli. E’ stata, almeno inizialmente, una sfida molto tattica con le due squadre che hanno provato ad affondare soprattutto con tiri dalla distanza. La prima occasione per il Lecce arriva con Krstovic al 26′ ma Cerofolini si rende protagonista di una grandissima parata. Poi sul finire del primo tempo è il Frosinone a passare in vantaggio. Al 47′ Cheddira sfrutta un’uscita goffa di Falcone e sigla il vantaggio dei ciociari allo scadere. Gli ospiti non ci stanno e ad inizio ripresa trovano il pareggio. L’arbitro assegna un calcio di rigore dopo un’ingenuità enorme di Zortea e il fallo sciagurato di Cerofilini che abbatte Krstovic in area di rigore. Sul dischetto va Rafia e il portiere para ma il penalty è da ripetere e questa volta va Krstovic che prende il palo, il portiere e la palla finisce in rete per l’1-1. Al 64′ reazione immediata del Frosinone con Gelli che colpisce l’incocio dei pali con un tiro di controbalzo dal limite. La gara è aperta e al 72′ ancora padroni di casa vicini al gol con Brescianini che va in rete imbeccato da Cheddira, ma il gol viene annullato per una posizione di fuorigioco. Il Frosinone la vuole vincere e all’89’ l’occasione capita a Kaio Jorge che non riesce però a battere Falcone da posizione ravvicinata. Al 90′ altra enorme occasione per il Frosinone con Seck ma il tiro termina di poco al lato. L’ultima chance arriva al 96′ ancora con Kaio Jorge che ci prova di testa ma è bravissimo Falcone ad evitare un gol praticamente fatto e chiudere la sfida sull’1-1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)