Energia nucleare, Urso “Spero di annunciare Newco per nuovi reattori”

Mantova, truffe ad anziani. Sgominata banda. 5 denunce, 3 in carcere MANTOVA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova unitamente ai colleghi di Torino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 5 soggetti, un 51enne, un 37enne, un 35enne e due 27enni, tutti gravati da precedenti di polizia […]

Palermo, Carta “Lavori Parco Libero Grassi al via entro settembre” PALERMO (ITALPRESS) - “Con la famiglia Grassi avevamo stabilito la promessa che oggi ci sarebbe stato l’inizio formale dei lavori e così è stato: le risorse sono state stanziate dalla Regione e abbiamo già individuato la ditta che si occuperà dei lavori, rimangono piccole questioni burocratiche da risolvere ma ritengo che entro settembre si possa […]

Prefetto Palermo "Sacrificio Libero Grassi non va dimenticato" PALERMO (ITALPRESS) - “Ricordare Grassi significa commemorare la storia e le tragedie di questa città, ma anche non dimenticare che i risultati straordinari raggiunti in questi anni grazie al lavoro incessante di magistratura e forze dell’Ordine sono frutto di sacrifici come il suo: Grassi si è sacrificato per riaffermare il proprio diritto a essere un […]

Mafia, Cracolici “La strada maestra è tenere alta la vigilanza PALERMO (ITALPRESS) - "Dopo l’emozione dell’opinione pubblica per i fatti di sangue dei primi anni ‘90 si è entrati in una situazione di stasi, della quale fanno parte non solo le organizzazioni criminali ma anche quel sistema di relazioni della borghesia mafiosa che in qualche modo prova a riconquistare terreno nell’illecito e nell’opacità: la via […]