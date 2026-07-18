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Juventus, pari con Basilea: 0-0 e Perin salva Spalletti nella prima amichevole

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Delude la Juventus di Luciano Spalletti, che chiude in parità, senza reti, la prima amichevole stagionale. Oggi, sabato 18 luglio, finisce 0-0 al St. Jakob-Park contro il Basilea guidato dall’ex bianconero Lichtsteiner. Bene il portiere Perin che para un calcio di rigore ma per i bianconeri la cattiva notizia è l’infortunio del neo acquisto Ekhator, costretto a lasciare il posto a Openda alla mezz’ora per un problema muscolare.  

Nella ripresa a sette minuti dalla fine Salvi stende Openda fuori dall’area e lascia i suoi in dieci nel finale ma i bianconeri non ne approfittano. La prossima amichevole della Juventus si giocherà il 25 luglio a Liegi contro lo Standard.  

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