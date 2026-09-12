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Ucraina, Meloni: “Sostegno a Kiev per difendere Roma, meglio non essere attaccabili da Russia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Mentre resta alta la tensione tra Russia e Ucraina, dopo gli attacchi di Mosca ieri anche su Kiev, Giorgia Meloni è tornata a parlare del conflitto. Lo ha datto rispondendo ad una domanda nel corso di una intervista rilasciata a Il Foglio. “Quando ti definisci un patriota la prima domanda a cui devi rispondere è: sei in grado di mettere la Patria prima di te stesso? E’ questo il punto. Ecco, per me in questi anni sarebbe stato elettoralmente più vantaggioso non sostenere l’Ucraina, piuttosto che farlo. Solo che io non ho sostenuto l’Ucraina per Kiev, io ho sostenuto l’Ucraina per Roma. Perché, come ho detto molte volte, l’Italia avrebbe tutto da perdere in un contesto internazionale in cui vengono meno le regole della pacifica convivenza tra le nazioni e torna a prevalere la legge del più forte. E, purtroppo, un assaggio di quello scenario lo stiamo avendo in questi anni”.  

E poi ancora: “Per una nazione – dice la premier – le spese militari somigliano alle spese che una famiglia sostiene per la sicurezza della propria casa. Certo che è impopolare dire che bisogna spendere anche in difesa. Ma purtroppo è necessario. E vado fiera del fatto che, su questo punto, Fratelli d’Italia non ha mai fatto demagogia”. Quanto al fatto che la Russia sia o meno una minaccia per l’Italia e l’Europa, “penso – conclude Meloni – che in ogni caso sia molto più saggio fare in modo di non essere facilmente attaccabili che non confidare sul fatto di non essere attaccati”.  

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