MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint a Misano: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 12 settembre, il Mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano Adriatico – in diretta tv e streaming. Nell’ultima gara disputata due settimane fa, a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta ad Aragon davanti alla Ktm di Pedro Acosta e all’Aprilia di Marco Bezzecchi. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti.

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di San Marino di MotoGp sono in programma oggi, sabato 12 settembre. La griglia di partenza si definirà a partire dalle ore 10.50, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 15.

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Aragon di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma disponibili anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti si potranno seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

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