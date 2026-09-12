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Omicidio-suicidio in famiglia a Pietralata: oggi i funerali di Valentina, Luca e Bianca

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Si celebreranno oggi sabato 12 settembre, alle 11, nella parrocchia San Giovanni della Croce, in via Apecchio 4 in zona Colle Salario a Roma, i funerali di Valentina Pambianco, del marito Luca Abbasciano e della figlia Bianca di 5 anni, la famiglia morta a Pietralata il 31 agosto scorso.  

Secondo quanto ricostruito, i coniugi avrebbero prima ucciso la bimba e il cane, poi, con la stessa pistola legalmente detenuta dall’uomo, si sarebbero uccisi passandosi l’arma. Sui corpi è stata effettuata l’autopsia. Con ogni probabilità è stato il 42enne, ma non è del tutto escluso che possa essere stata Valentina Pambianco a sparare al marito e alla figlia. 

Nell’abitazione in via dell’Antracite, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato numerosissimi biglietti lasciati dalla coppia. Troppe, secondo quanto emerso, le spese sostenute e ancora da sostenere per le cure della piccola, gravemente disabile. Durante l’esame autoptico i medici legali, coordinati dal professore Vittorio Fineschi, hanno eseguito anche prelievi per effettuare ulteriori accertamenti i cui risultati si conosceranno nelle prossime settimane. 

I carabinieri hanno acquisito computer e telefonini trovati nell’abitazione della famiglia. La procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio, ha avviato accertamenti sui conti bancari e sui grossi costi affrontati dalla coppia per portare la figlia disabile in Messico per farla visitare da un medico.  

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