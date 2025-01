Uomini e Donne, l’ex tronista paparazzato con la star di Amici, social scatenati: “Bellissimi”

L’ex tronista di Uomini e Donne paparazzato con la star di Amici, i fans e i social subito scatenati: “Bellissimi”

In questo scenario mediatico sempre più attento alle vicende amorose delle celebrità italiane, l’unione tra i due protagonisti rappresenta sicuramente uno degli scoop più interessanti degli ultimi tempi. Entrambi provenienti da realtà televisive molto amate dal pubblico italiano ma diverse tra loro – lei dal mondo della danza e lui da quello del dating show – dimostrano come l’amore possa davvero superare ogni barriera.

Il mondo dello spettacolo italiano è nuovamente sotto i riflettori grazie a una coppia che nessuno si aspettava. Isobel Kinnear, ex protagonista del talent show Amici di Maria De Filippi, è stata paparazzata in dolce compagnia di Federico Nicotera, noto al grande pubblico per il suo ruolo di tronista nel programma Uomini e Donne. Questa notizia ha immediatamente scatenato i social network dove i fan non hanno esitato a commentare con entusiasmo la nuova coppia del momento.

Isobel Kinnear e Federico Nicotera, nuova coppia?

Isobel Kinnear non è solo una ballerina straordinariamente talentuosa ma anche un volto molto amato dal pubblico italiano. La sua partecipazione ad Amici ha lasciato il segno: entrata nella scuola dopo tre anni di provini, l’australiana ha dimostrato una passione e un impegno ineguagliabili per la danza. Nonostante non abbia vinto il concorso, Isobel è riuscita a conquistare il cuore degli italiani grazie alla sua energia contagiosa e alla sua storia d’amore nata tra le mura della scuola con Cricca, anch’esso ex allievo del programma.

Dopo la fine della relazione con Cricca annunciata a gennaio 2024 attraverso un post su Instagram da parte del cantante stesso, molti si sono chiesti quale direzione avrebbe preso la vita sentimentale della ballerina. Ebbene, sembra che il cuore di Isobel abbia trovato nuovamente amore in Federico Nicotera.

Federico Nicotera è un volto ben noto ai fan di Uomini e Donne per essere stato uno dei tronisti più seguiti dell’ultima stagione. Dopo aver concluso senza successo la sua esperienza nel programma – terminando la relazione con Carola Carpanelli pochi mesi dopo averla scelta – Federico aveva mantenuto un profilo basso riguardo alla sua vita amorosa.

La conferma della loro frequentazione arriva da alcuni indizi sui social network che non sono sfuggiti agli occhi attenti dei fan: una foto su Instagram mostra i due mano nella mano durante una passeggiata serale. Inoltre, gli utenti hanno notato uno scambio intenso di “mi piace” e follow reciproci tra i profili dei due – dettaglio che non è passato inosservato nemmeno ai follower più distratti.

Queste piccole ma significative interazioni virtuali hanno alimentato le speculazioni sulla natura della loro relazione fino alla conferma visiva fornita dalla foto incriminata. I commenti sotto alle immagini parlano chiaro: “Bellissimi“, “Finalmente insieme!“, “Che coppia meravigliosa“. Anche le famiglie sembrano approvare questa nuova unione; infatti, persino la mamma di Federico ha lasciato qualche like sospetto qui e là.