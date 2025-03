Musica: Simona Sorbara lancia “Noi donne del Toro” la prima canzone femminile a tinte granata

Per la prima volta viene proposto un brano musicale a tinte granata al femminile. La forza, la passione, la profonda fede e l’emozionalità, unite alla sensibilità e ad un profondo spirito di aggregazione, convogliano in un progetto rivolto a tutte le Tifose Granata e al loro modo profondo, sincero ed appassionato di vivere la Squadra del Cuore, il Torino Calcio. Ed è da un’idea di Simona Sorbara, figura iconica e rappresentativa legata al mondo Granata, che nasce il brano dal titolo “ Noi donne del Toro”, idea innovativa e soprattutto mai realizzata prima d’ora, cantato dalla stessa Simona Sorbara e prodotto da Fabrizio Ronco, edito dalla Zara Edizioni Musicali. La narrazione dello stato emotivo, della sensibilità e della grande forza del cuore femminile nel tifare per i colori granata sono il life-motif di questo brano musicale, che descrive e comunica gli stati emozionali più profondi della parte femminile delle Maratona. Cuore, passione, sensibilità e forza sono gli ingredienti di questo brano, che sarà disponibile nei prossimi giorni sulle principali piattaforme. A questo link il pre safe del brano: https://bfan.link/noi-donne-del-toro