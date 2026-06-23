Astrotarocchi 24 giugno 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 24 Giugno 2026

♈ Ariete che si tratti della vostra relazione attuale, di un legame speciale o del desiderio profondo di unione, i riflettori sono puntati sugli affetti. Molto presto riceverete una notizia una comunicazione inaspettata, un messaggi , una telefonata o una dichiarazione scritta che stavate aspettando. Questa notizia sarà un vero e proprio un dono del destino, un invito galante, una sorpresa meravigliosa o un gesto d’amore che vi farà sentire apprezzate, corteggiate e profondamente felici. Un pensiero gentile è in viaggio verso di voi per sbocciare nella vostra vita!

♉ Toro In arrivo un evento vicino che porterà un senso di sollievo immenso e una serenità totale nella vostra vita. Una situazione che vi stava a cuore trova finalmente la sua stabilità definitiva. Finiscono le tempeste e i dubbi: entra in gioco un’energia di pace, armonia familiare, maturità e protezione. Se stavate aspettando che le acque si calmassero o che un rapporto ritrovaste equilibrio e rispetto reciproco, questo connubio vi garantisce che le radici del vostro benessere oggi sono solide, sicure e protette da ogni tempesta!

♊ Gemelli In arrivo un evento vicino che vi chiede di non avere fretta e di respirare profondamente, potreste vivere un momento di temporanea nebbia, dubbio o malinteso all’interno di una relazione, di un accordo o di un legame importante. Non lasciatevi prendere dall’ansia: le nuvole per loro natura sono passeggere e non cancellano il sole, lo nascondono soltanto per un po’. Usate questo momento non per scontrare, ma per riflettere e fare chiarezza dentro di voi. Molto presto il vento spazzerà via l’incertezza, riportando la trasparenza e la solidità nel vostro rapporto!

♋ Cancro L’unione magica dello splendido Cuore con la luce accecante del Sole annuncia il trionfo totale dei vostri sentimenti e della vostra felicità. Se nei cuori di qualcuna c’è stata un’ombra, un dubbio o un periodo di freddezza, il Sole arriva oggi a scaldare, illuminare e spazzare via ogni oscurità. È il momento della chiarezza affettiva, delle passioni che si accendono, della gioia condivisa e di un successo sentimentale strepitoso. Quindi avanti tutta

♌ Leone C’e’ un annuncio di successo e di sblocco totale. Se vi siete sentite indecise, bloccate o in attesa di una risposta, oggi l’universo vi dice che la soluzione che cercate è già dentro di voi. Avete in mano la chiave giusta per aprire una nuova porta, superare un problema, prendere una decisione vincente o dare inizio a una splendida svolta personale o lavorativa. Niente e nessuno può fermarvi quando decidete di agire con questa sicurezza. Siete voi le artefici del vostro successo, usate questa chiave e andate a prendervi il vostro futuro!

♍ Vergine In arrivo un evento vicino che porta una ventata di freschezza, leggerezza e bellissime novità nella vostra vita! Siete invitate a guardare al futuro con occhi nuovi, pieni di meraviglia e speranza. Ci potrebbe essere nuovo viaggio, un piccolo spostamento o la partenza di un progetto fresco, appena nato ma ricco di potenziale. È l’universo che vi esorta a lasciare andare le vecchie zavorre del passato per muovervi verso nuovi orizzonti con la spensieratezza, la fiducia e la curiosità di una bambina. Che si tratti di una novità inaspettata, di una piacevole gita o di un sogno che muove i suoi primissimi passi, oggi le vele sono spiegate verso la felicità. Fidatevi del nuovo che avanza!

♎ Bilancia In arrivo un evento vicino che porta una bellissima energia di crescita, stabilità e nutrimento per la vostra vita! Ci sara’ un periodo di grande rigenerazione. Sotto il profilo materiale ed economico, i vostri flussi finanziari e le vostre risorse trovano un terreno fertile e sicuro in cui svilupparsi, promettendo una crescita costante e duratura nel tempo .Come un albero che si nutre di acqua pura, oggi la vostra vita si ricarica di forza, sicurezza e stabilità. Siete protette, solide e pronte a prosperare!

♏ Scorpione Un accordo improvvisamente riprende quota, forse qualcosa che avevate gia’ fatto in precedenza, non solo riprende ma porta anche dei vantaggi, in questo periodo e’ bene non disdegnare nulla, tutto fa cassetto e s’incrementano le entrate, la giornata e’ faticosa ma buona, inoltre le idee ci sono, la buona volonta’ anche e il destino aiuta, che altro serve per mettere in campo i progetti che comunque sarete in grado di gestire benissimo, perche’ competenti, non vi manca nessun ingrediente, cercate di non essere ostinati e di partire per il vostro nuovo viaggio

♐ Sagittario i problemi sono finalmente superati, e un bel sospiro di sollievo lo potete fare, la pazienza e’ finalmente premiata, e un bel colpo di fortuna e’ in arrivo per voi, insomma si e’ patito, ma la ricompensa varra’ tutta la sofferenza, la giornata inutile dirlo e’ ottima fate solo attenzione ai sbalzi d’umore

♑ Capricorno la giornata inizia decisamente a migliorare, i giorni scorsi un po’ di tristezza ha predominato, ma ora e’ passata, ci saranno contatti per lavoro, ma anche di vostro interesse, potrebbe arrivare un invito e varrebbe la pena accettare, serata gourmet e romanticismo non mancheranno 👩‍❤️‍👨

♒ Acquario migliora e cresce una bella amicizia, leale pulita e sincera e la parola d’ordine sara’ semplicita’, ci saranno molte iniziative che prenderete insieme, sara’ dura arrivare dove volete voi, ma ce la farete il peso diviso in due, fra una risata e l’altra arriverete alle vostre mete con successo, la giornata e’ buona

♓ Pesci in arrivo c’è un evento vicino che vi farà sentire incredibilmente sicure, protette e mai sole! Si preannuncia la presenza di una protezione straordinaria attorno a voi. Se state affrontando una sfida o un momento delicato, e’ garantito che un alleato forte, influente e coraggioso scenderà in campo al vostro fianco con la lealtà e la fedeltà più assoluta . Può trattarsi di un amico storico che dimostra una forza immensa nel sostenervi, di una figura protettiva che vi fa da scudo, o semplicemente dell’universo che vi ricorda che la vostra cerchia più stretta è un porto sicuro e impenetrabile. Non avete nulla da temere: siete spalleggiate da una forza incrollabile!

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