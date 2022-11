Viterbo: lite con spari davanti al locale notturno in pieno centro, fermati due stranieri

Litigano con altri avventori davanti ad un locale in centro a Viterbo, uno dei due estrae una pistola e spara in aria. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica quando due stranieri, un 18enne originario dell’Est Europa e un 24enne sudamericano, hanno creato problemi di fronte ad un noto locale notturno. Durante una lite con altri ragazzi uno dei due ha estratto una pistola sparando alcuni colpi in aria, spaventando e disperdendo gli antagonisti. Successivamente i giovani hanno inveito anche contro il personale addetto alla sicurezza del locale, minacciando di utilizzare l’arma.

Il tempestivo intervento del personale della squadra volante ha permesso di intercettare gli stranieri e, con non poche resistenze, bloccarli, perquisirli e accompagnarli in ufficio per procedere ai necessari accertamenti. All’esito del controllo si è scoperto che l’arma, identica riproduzione di quelle reali e senza il previsto dispositivo di colore rosso, era carica con munizionamento solo esplosivo. Entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà e nei loro confronti sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

