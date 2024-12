Harry e Meghan, l’affronto terribile ai Royals poco prima di Natale che rovina le Feste

Harry e Meghan avrebbero lanciato un nuovo affronto terribile ai Reali proprio pochi giorni prima di Natale. Ecco quale.

Harry e Meghan continuano a far discutere, anche stavolta a causa del loro comportamento verso la Royal Family. I Duchi di Sussex hanno fatto sapere che trascorreranno anche queste feste di Natale lontano dal Regno Unito, in California, nella loro immensa casa di Los Angeles. A loro pare si uniranno diversi amici e si tratterà a tutt gli effetti di una festa rilassata e informale, molto diversa dallo stile reale.

Meghan, nel dettaglio, ha dichiarato qualche tempo fa che durante le feste di Natele le piace organizzare tutto nei minimi dettagli per assicurare il massimo divertimento ai suoi figli Archie e Lilibet. Ci sarà chi suonerà la chitarra, chi giocherà in piscina e tanto altro ancora. Nelle ultime ore è inoltre emerso un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti. E che ancora una volta riguarda una frecciatina che i Sussex avrebbero lanciato – più o meno involontariamente – ai Reali.

Harry e Meghan, arriva un’altra frecciatina ai Reali? C’entra la lista degli invitati a Natale

Stando a quanto riportato dal Daily Express, i Duchi di Sussex avrebbero stilato una lista piuttosto lunga degli invitati al pranzo di Natale, tra i quali figurerebbero anche persone appartenenti alla Famiglia Reale. Bel dettaglio, sembra siano stati invitati la cugina di Harry, Eugenia, suo marito Jack Brooksbank e i loro due figli, August ed Ernest.

Una decisione che sarebbe stata accolta da molti con stupore. Secondo alcuni, infatti, con questa scelta i Sussex avrebbero voluto lanciare una chiara frecciata alla Famiglia Reale, portando “dalla loro parte” un Reale. E la situazione è diventataa ancor più spinosa quando è emerso che Eugenia e la sia famiglia sono stati invitati anche dalla Royal Family per la festa di Natale. La cugina di Harry e William si trova quindi tra l’incudine e il martello: sceglierà di recarsi negli USA o a Sandringham?

“È una posizione molto difficile per Eugenie perché è stata invitata anche a Sandringham”, ha detto un insider rimasto anonimo, che ha aggiunto che Eugenia potrebbe scegliere di andare negli USA a Natale per poi tornare e passare il Capodanno con la Royal Family. Un compromesso, insomma, che accontenterebbe tutti. “L’agenda è molto serrata durante le vacanze, ma potrebbe esserci uno spazio libero intorno al periodo di Capodanno per riunirsi tutti a un certo punto”.