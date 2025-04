Maltempo in arrivo: allerta meteo rossa nel Nord-Ovest, Pasqua e Pasquetta a rischio

Maltempo in arrivo sulla penisola italiana: le temperature ed il meteo nei giorni festivi di pasqua e Pasquetta. Ecco cosa accadrà

Piove forte, ma non è la solita pioggia. Il maltempo che sta colpendo in queste ore l’Italia nordoccidentale ha poco a che fare con i classici fronti instabili primaverili.

Si tratta, infatti, di un ciclone dalle caratteristiche tropicali, capace di scaricare sul territorio cumulate di pioggia spaventose: in alcune aree del Piemonte e della Valle d’Aosta si prevedono fino a 400 mm di pioggia in appena 48 ore. Un dato che fa subito scattare l’allarme, con la protezione civile che ha diramato un’allerta rossa per la giornata di giovedì 17 aprile.

Sotto osservazione ci sono soprattutto la Valsusa, il torinese e il cuneese, zone dove il rischio di frane ed esondazioni è concreto. Anche la neve, nelle aree più elevate, è prevista abbondante, con fiocchi anche sotto i 300 metri in Piemonte. Intanto, il sistema di emergenza della Regione è stato già attivato e sono pronte squadre in tutta l’area alpina per eventuali interventi tempestivi.

Il maltempo non si ferma: le previsioni fino a Pasquetta

Il peggio, purtroppo, sembra non essere ancora arrivato. Dopo una breve tregua prevista per sabato 19, già da Pasqua è atteso l’arrivo di una nuova intensa perturbazione che attraverserà l’Italia da ovest verso est. Toccherà prima Sardegna e Liguria, poi ancora Piemonte, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio.

Una scia di pioggia e temporali che potrebbe rovinare i piani di chi sperava in un picnic o una gita fuori porta. E non è finita qui: anche il Sud e le regioni adriatiche, finora più al riparo, potrebbero essere coinvolti tra domenica e lunedì.

L’instabilità è legata alla mancata presenza di un’alta pressione stabile sul Mediterraneo centrale. Questo lascia campo libero a vortici e perturbazioni, rendendo il meteo particolarmente ballerino. A Venezia, ad esempio, è previsto il fenomeno dell’acqua alta, mentre in Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica sono attese raffiche di vento fino a 100 km/h. Più a est, la Puglia non sarà da meno, con venti a 80-90 km/h che potrebbero causare disagi, soprattutto nei collegamenti marittimi.

Giovedì 17 aprile: cosa aspettarsi

Guardando al breve termine, giovedì sarà la giornata più critica per diverse regioni. La formazione di un minimo depressionario sul Mar Ligure spingerà la perturbazione verso il Nord-Est e il Centro. Le allerte meteo diffuse dalla protezione civile parlano chiaro: allerta arancione per Lombardia e Sardegna, allerta gialla in molte altre regioni tra cui Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Oltre alle forti piogge, saranno protagoniste anche le raffiche di vento e le possibili grandinate, specialmente durante i temporali più intensi. L’invito, da parte delle autorità, è a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti e ad evitare spostamenti non indispensabili nelle aree più colpite.

Insomma, il tempo ci ricorda che la primavera può ancora mostrare un volto turbolento e, sebbene sia sempre bello sperare in una Pasqua di sole, quest’anno potrebbe essere meglio tenere a portata di mano l’ombrello. Ma chissà: dopo la pioggia, torna sempre il sereno. Magari proprio a Pasquetta?