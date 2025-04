Roma, ecco come trascorrere le festività Pasquali ed il ponte del 1° maggio

Hai già iniziato a sognare i ponti di primavera? Quel periodo magico tra Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio che, anche se breve, ha tutto il potenziale per diventare un’avventura memorabile. E se quest’anno ti dicessimo che a pochi passi da Roma esiste un posto dove adrenalina, emozioni e un pizzico di nostalgia cinematografica si incontrano per creare qualcosa di unico?

Roma, Pasqua a Cinecittà World: dove il cinema incontra il divertimento

Stiamo parlando di Cinecittà World, il parco tematico dedicato al mondo del cinema e della TV che, per queste festività, si trasforma in un’esperienza davvero fuori dal comune. Dimentica la classica gita di primavera: qui ti ritrovi catapultato tra montagne russe da brivido, set iconici e attrazioni che mischiano alta tecnologia e magia narrativa.

Dall’oscurità dell’Inferno – la spettacolare roller coaster indoor ispirata a Dante – ai voli sospesi di Volarium, l’unico flying theatre in Italia, ogni angolo del parco è pensato per farti vivere una storia. E se ami l’azione vera, allora le acrobazie di Altair o le discese bagnate di Aktium ti faranno dimenticare ogni pensiero.

Ma non finisce qui. Tra le attrazioni più amate anche dai più piccoli ci sono i dinosauri di Jurassic War e i viaggi musicali nel Far West, con le colonne sonore di Ennio Morricone che accompagnano ogni passo. A proposito: ci hai mai pensato a com’è emozionante vedere tuo figlio (o nipote) a bocca aperta davanti a un T-Rex in movimento?

Un tuffo tra arte, storia e cioccolato

Chi cerca qualcosa di più tranquillo ma comunque affascinante, può perdersi nella mostra esclusiva del Cinetour: un percorso tra statue, bozzetti e scenografie originali firmate da Dante Ferretti, tre volte premio Oscar. Qui trovi pezzi unici legati a capolavori come ET, Cleopatra, Robocop e persino il cimitero dei morti viventi. Una vera chicca per chi ama la storia del cinema.

E poi ci sono gli spettacoli dal vivo, quelli che ti fanno davvero dimenticare lo smartphone per qualche ora. Dai danzatori acrobati di Incanto, con quadri ispirati ai mondi Marvel e Disney, fino al ritorno in grande stile della Scuola di Polizia, con stunt, inseguimenti ed effetti da action movie.

A rendere ancora più speciale la Pasqua, arriva l’Uovo di cioccolato firmato Witor’s, ispirato a Willy Wonka, che nasconde al suo interno un “golden ticket” per sorprese esclusive. Perché sì, anche un semplice uovo può trasformarsi in un portale per un mondo fantastico.

Roma World: natura, archeologia e sapori antichi

Se invece hai voglia di rallentare un po’, ti consigliamo di spostarti nell’universo parallelo di Roma World, dove puoi vivere una giornata da antico romano. Tra spettacoli di falconeria, show dei gladiatori, tour botanici e tiro con l’arco, il contatto con la natura e la storia è profondo e rigenerante.

Ci sono animali da fattoria per i bambini, una passeggiata nella mitica arena di Ben Hur, e per chi ama la buona cucina, la Taberna serve piatti ispirati alla tradizione, con carni speziate, bevande dell’epoca e un’atmosfera rustica che ti fa dimenticare il traffico del GRA in un attimo.

E se vivi lontano? Nessun problema: i pacchetti Parco + Hotel partono da 49 euro. Un’opportunità comoda e accessibile per vivere un’esperienza completa, senza stress da rientro o sveglie all’alba.

Alla fine, la primavera non è solo una stagione. È un pretesto per ritrovare il gusto della scoperta, da soli, in coppia o con tutta la famiglia. E se bastasse solo un biglietto per sentirsi di nuovo parte di un film? Forse quest’anno, prima di prenotare il solito pranzo di Pasquetta, varrebbe la pena di chiederselo.