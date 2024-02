Roma, bimba di 2 anni e la nonna aggredite in casa da due cani: ricoverate in gravi condizioni

(Adnkronos) – Una bimba di 2 anni è stata aggredita da due cani, tra i quali un pastore tedesco, insieme alla nonna, proprietaria degli animali. E' successo oggi 16 febbraio, intorno alle 11.10 in un'abitazione di Anguillara Sabazia (Roma). La piccola, che si trovava dai nonni mentre i genitori erano al lavoro, è stata elitrasportata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dove si trova in prognosi riservata, mentre la nonna è ricoverata all'ospedale San Camillo. Sul posto i carabinieri di Bracciano, intervenuti insieme alla Polizia Locale, i vigili del fuoco e il 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)