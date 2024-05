Anzio: Open Day Olistico Gratuito domenica 26 Maggio

Benessere Olistico

“Una Giornata Insieme per il benessere psicofisico”

L’evento gratuito è stato organizzato da Natascia e Romina Malizia (Giornaliste Pubbliciste ed Operatrici Olistiche certificate) ideatrici del progetto “Oriente e Benessere Accademia delle Arti”. L’obiettivo dell’evento gratuito è di riuscire a sensibilizzare ed avvicinare i cittadini ad uno stile di vita sano e che porti benessere psicofisico e riequilibrio energetico. Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 sarà possibile partecipare gratuitamente (su prenotazione) alle varie attività che si alterneranno nel corso della giornata presso la sede dell’Associazione Culturale Lavinia Litora (Villa Claudia – Anzio (Rm) in un ambiente accogliente tra tisane e professionisti preparati.

La giornata inizierà già dalla prima mattinata con il Riscaldamento Muscolare Orientale e la Danza Orientale e le Maestre Natascia e Romina Malizia “Awalim le Danzatrici di Iside” (dalle ore 10.00 alle ore 11.30). La Danza Mediorientale è comunemente conosciuta come Danza del Ventre, i suoi movimenti dolci e sinuosi trasmettono benefici a livello fisico e mentale: < Rilassa il corpo, lo spirito e la mente. Rafforza e delinea le braccia; aiuta la memoria e la creatività; corregge la nostra postura; rende eleganti e femminili; rassoda e brucia calorie; tonifica e modella i muscoli addominali; aiuta la nostra agilità ed autostima; favorisce la circolazione; fa socializzare e dona allegria. Può aiutare a dare sollievo dallo stress alla schiena agendo contro la compressione dei dischi che deriva da una vita sedentaria. Attraverso i movimenti della colonna vertebrale e del bacino si ha un effetto simile a quello dello Yoga nell’attivazione dei Chakra.> Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Massaggio Sportivo ed Emolinfatico con l’Operatrice certificata Anna. Dalle 11.30 alle 12.30 Stretching dei Merdiani il Makko Ho con la Maestra certificata Donatella Canneddu, esercizi fisici che stimolano, attraverso il movimento accompagnato dal respiro, il riequilibrio energetico dei meridiani promuovendo la salute del corpo-mente-spirito. Dalle 12.30 alle 13.30 appuntamento con Vite Passate attraverso la Radionica e la Radiestesia, l’incontro sarà condotto da Natascia e Romina Malizia Operatrici Radiestesiche certificate. Si introdurrà l’argomento dedicato a Brian Weiss (Psichiatra e scrittore statunitense, sostenitore delle aree pseudoscientifiche quali la reincarnazione, l’ipnosi regressiva, la progressione a vite future e la sopravvivenza dell’anima dopo la morte esperto in Ipnosi Regressiva per il superamento di blocchi e traumi). Dopo la pausa pranzo dalle ore 15.00 alle 16.30 Protocollo del Trauma e Riflessologia della Memoria con Radionica e Radiestesia per fare pace con il passato, individuazione di un trauma, un ricordo doloroso, un legame mai risolto che procura sofferenza e limita la vita a livello energetico, questa situazione non risolva spesso provoca un dolore fisico persistente che può essere riequilibrato. Dalle 15.00 alle 17.30 Massaggio Shiatsu con l’Operatrice certificata Donatella Canneddu; dalle 16.30 alle 17.15 Pilates, allenamento ed esercizi rieducativi, preventivi e terapeutici con la Maestra Patrizia Matticari. Dalle 17.30 alle 18.30 Riequilibrio energetico dei Chakra e dei livelli aurici eliminando le energie pesanti e pensieri negativi con la Radiestesia. Infine dalle 18.30 alle 20.00 introduzione al Viaggio Sciamanico e il Mondo di Sotto, lettura Oracolo Sciamanico, scopri il tuo Animale di Potere con la Radionica e la Radiestesia. Le attività sono completamente gratuite ma si richiede obbligo di prenotazione per migliorare l’organizzazione. Per prenotare liberamente una delle attività o anche tutta la giornata, l’abbigliamento consigliato per le attività in movimento, chiamare e/o scrivere al numero +39. 328.9712092, seguire Evento Facebook e website.

Natascia e Romina Malizia