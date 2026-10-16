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Melanoma, Imi ‘Ai e tecnologia per prevenzione e cure personalizzate’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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In Italia ogni anno si registrano oltre 12.900 nuovi casi di melanoma.  Più di 221mila persone convivono con la malattia. La sopravvivenza a cinque anni supera il 90%, ma si contano ancora circa 2.500 decessi annui. Gli specialisti dell’Intergruppo melanoma italiano, riuniti a Bologna per il Congresso nazionale Imi, sottolineano l’importanza di una prevenzione basata sul rischio individuale e di controlli mirati. La tecnologia e l’intelligenza artificiale può contribuire alla lotta contro il tumore, purché affianchi il medico senza sostituirlo.

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