L’industria del gioco italiana continua a crescere

Gli ultimi due anni sono stati tutto fuorché facili. La pandemia, la guerra tra Russia ed Ucraina, la crisi economica, l’aumento dei prezzi. In molti hanno perso il lavoro, molti altri hanno deciso di cambiare carriera. Insomma, negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un periodo di cambiamento non indifferente. Eppure, non tutti gli ambiti hanno vissuto la crisi allo stesso modo.

Se guardiamo infatti attentamente l’industria del gioco italiana, vediamo che essa ha effettivamente prosperato durante la pandemia. Intanto è interessante sapere che sempre più italiani, nel corso di questi ultimi anni, si sono appassionati agli sport virtuali, ovvero agli esports. Questi sport sono diventati infatti delle vere e proprie discipline sportive con le loro regole, i loro tornei, ed i loro campioni. Insomma, l’industria italiana del gioco si è evoluta in maniere inaspettate ed interessanti!

L’Industria Durante La Pandemia

Con l’introduzione non si intendeva dire che l’industria di gioco non avesse subito nessun tipo di crisi. Tutt’altro! Ogni settore è stato colpito duramente dalla pandemia, ed il settore di gioco non ha fatto eccezione. Quello che ha fatto scattare il cambiamento che ha fatto poi restare a galla, ed addirittura sviluppare l’industria di gioco in tempi duri, è stato un cambio di atteggiamento, da parte del governo, che tramite agevolazioni fiscli per gli studi e un allontanamento dal modello di lavoro a noleggio, ha dato una svolta al settore, fino a renderlo quello che noi conosciamo oggi.

Come menzionato da casinoitaliani.it, le spese cresceranno ancora, con il passare dei mesi. Certo, perché nonostante il settore sia in crescita, la crisi globale c’è, e tutti ne stiamo vedendo le conseguenze sulla nostra pelle. Eppure il settore del gioco sta continuando a crescere, e trovare lavoratori e collaboratori, ed ad appassionare sempre più gente! Un fattore chiave di questo sviluppo è l’età dei giocatori, che sono solitamente molto giovani, ma che hanno l’assoluto vantaggio di non essere legati ad un modello ormai antiquato di lavoro, economia e marketing.

L’Industria Oggi

Si può dire che l’industria di gioco italiana sia partita un po’ più tardi, nel panorama sia europeo che mondiale. Eppure, questo non è solamente uno svantaggio, in quanto l’industria di gioco italiana ha avuto la fantastica opportunità di imparare dagli errori altrui, e di creare il suo unico modo di gestire la crisi economica in un mondo che sta cambiando. In questo mondo, popolato da startups, mondiali di calcio, pressioni fiscali, mancanza di posti di lavoro e molto altro, l’industria di gioco parrebbe essere un’oasi felice.

L’italia sta abbracciando, ad oggi, la passione per i giochi riguardanti veicoli a motore, che sono da sempre una nostra grande passione. Oltre a questo, molti giochi indipendenti, dai molteplici scenari e dalle varie ambientazioni, stanno essendo sviluppati nel nostro paese, e stanno diventando attraenti per un pubblico mondiale. L’industria del gioco italiana sta subendo dei vorticosi cambi, in tempi molto brevi, ma questi cambiamenti non devono essere visti sotto una luce negativa, anzi, stanno portando il paese ad innovarsi ed a reinventarsi da un punto di vista creativo, multimediale, tecnologico e molto altro.

