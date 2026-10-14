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Festa del Cinema di Roma, Pizzol vince il contest Acea: “La depurazione raccontata con un gioco da

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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Romeo Pizzol, regista del cortometraggio “Un lavoretto pulito”, racconta la vittoria alla terza edizione del contest “I Mille Volti dell’Acqua”, promosso da Acea in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il corto, selezionato tra oltre 90 lavori, affronta il tema della depurazione delle acque attraverso una storia nata dall’esperienza personale del regista, laureato in chimica ambientale. “Un lavoro molto faticoso, realizzato sotto il sole di Anzio a 40 gradi”, spiega Pizzol a margine della premiazione alla Festa del Cinema di Roma.

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