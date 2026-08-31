Juventus, Yildiz si è operato: come sta e quando torna

(Adnkronos) – Le condizioni di Kenan Yildiz tengono in ansia la Juventus. Oggi, lunedì 31 agosto, l’attaccante turco si è operato dopo l’infortunio al piede sinistro accusato alla prima giornata contro il Frosinone, come comunicato dal club bianconero in un comunicato ufficiale: “Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro. L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo”.

Yildiz non è però l’unico acciaccato in casa Juve: “Inoltre a seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Ekhator è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero”.

Yildiz ora sarà quindi costretto a rimanere fuori dal campo per diversi mesi, con i tempi di recupero che si dovrebbero stimare in 2-3 mesi. è possibile quindi immaginare un suo rientro nel mese di novembre, con la Juventus che sta cercando un attaccante sul mercato per sostituirlo.

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