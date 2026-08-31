Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Milano, 27enne precipita da palazzina Mediaset a Cologno Monzese: è gravissima

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una donna di 27 anni è precipitata, questo pomeriggio, dall’ottavo piano di una palazzina degli studi Mediaset, a Cologno Monzese. Le condizioni della giovane sarebbero apparse subito molto gravi, ed è stata trasportata all’ospedale San Raffaele. Ancora ignoto se si tratti di una caduta accidentale o di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, vigili del fuoco, elisoccorso e ambulanza. A quanto si apprende la donna lavorerebbe nella segreteria di Videonews, che si trova appunto all’ottavo piano.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Superlega Fifa e il clamoroso piano di Infantino, trattò in segreto insieme ai club fondatori

6 Agosto 2026

Aprilia, le scolaresche visitano la serra fotovoltaica per la raccolta del pomodoro

31 Luglio 2017

Nardella “Trump ha voluto la guerra in Iran ma il prezzo lo paga l’Europa”

3 Aprile 2026

Zone a velocità limitata, al via i lavori per la realizzazione di nuove aree pedonali e attraversamenti rialzati in località Castagnetta

29 Agosto 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno