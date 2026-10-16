Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Milano, studentessa Erasmus denuncia stupro: due sagome riprese dalle telecamere, è caccia agli aggressori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Due sagome maschili sono state riprese dalle telecamere nella zona di via Giacosa a Milano, vicino al parco Trotter, dove una studentessa tedesca di 21 anni, in Italia per il progetto Erasmus, all’alba di ieri, giovedì 15 ottobre, ha denunciato di essere stata aggredita e violentata. La giovane avrebbe trascorso la serata in giro per locali del centro, poi mentre stava rientrando nella camera di uno studentato poco distante è stata sorpresa alle spalle da due sconosciuti. La studentessa, ancora sotto choc, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri e stamane si è sottoposta agli esami di routine alla clinica Mangiagalli. Non si esclude che nei prossimi giorni possa essere sentita dai titolari del fascicolo, i pubblici ministeri Letizia Mannella e Alfonso Serritiello. Dalla Germania, intanto, sono in arrivo i suoi genitori. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Russia, Zakharova: “Espulsione addetto militare italiano? Tajani mente nel dire che è senza motivo”

21 Luglio 2026

Tiziano Ferro pronto per Sanremo: “Mi piacerebbe partecipare in gara, ci vuole la canzone giusta”

29 Maggio 2026

Maltempo, tavolo tecnico in Campidoglio: disposizioni in caso di caduta neve

23 Febbraio 2018

Maltempo sull’Italia, anche domani sarà allerta meteo: ecco dove

2 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno