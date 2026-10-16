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Trump a Meloni: “Accordo con Putin è per tutto il mondo non per noi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Nel complesso non è una gran cosa, ma è un accordo che riguarda il mondo. Non è un accordo per noi”. Donald Trump ha risposto così a una domanda del collaboratore dell’Adnkronos da Washington, Iacopo Luzi, che gli chiedeva un commento sulle parole di Giorgia Meloni, secondo cui l’accordo tra il presidente americano e il presidente russo Vladimir Putin è “troppo rischioso”. “Loro immetteranno sul mercato del diesel. Quindi è una buona cosa, è una buona cosa. Ma in realtà non è un accordo che ci riguarda direttamente. È un accordo globale”. (di Iacopo Luzi) 

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