“Dopo il webinar gratuito del 19 giugno: arginare in fretta la deriva sull’incidenza globale dei trattamenti abusivi in Medicina Estetica e Chirurgia Plastica”

Il 19 giugno si è tenuto il primo webinar gratuito di formazione per i medici di ASSOMEDICOM (Associazione Italiana Medici e Comunicatori).

Al riguardo, il Presidente dell’Associazione, Giancarlo Loiacono Bellavitis (che ha chiesto l’istituzione di un Osservatorio all’ultimo Welfare per la Sanità 2025), ha ribadito ancora una volta quanto sia fondamentale una comunicazione etica in Medicina Estetica.

Bellavitis ha sottolineato, inoltre, come la deriva della pubblicità sanitaria occulta abbia raggiunto parametri e un’incidenza globale non più derogabili. La necessità di fornire ai veri medici gli strumenti necessari per distinguersi nel mercato della Medicina Estetica e della Chirurgia Plastica rappresenta la sfida più importante che l’Associazione intende raggiungere come obiettivo.

I trattamenti eseguiti negli ultimi anni da personale non qualificato sono infatti in netto aumento rispetto al passato; dalle ultime stime emerge infatti che in Francia il 40% dei trattamenti viene effettuato in cliniche abusive, aumentano in proporzione i pazienti che adottano il “fai da te”, mentre a gennaio un’influencer russa è stata condannata a quattro anni di reclusione per trattamenti illegali mediante l’utilizzo di Botox acquistato online, con conseguenze che spesso possono risultare letali.

Dal 2020 si assiste a un incremento del mercato nero del Botox, con un indice di trattamenti che supera il 40% in tutto il mondo. Il nostro Paese guida la classifica superando 1,3 milioni. Dati che confermano l’importanza delle iniziative portate avanti dall’Associazione nel tentativo di arginare il rischio di truffe e abusi, che si riversano anche nel fenomeno del turismo sanitario low cost, altra piaga sulla quale l’Associazione vigila. (Fonti quotidiano Internazionale).

ASSOMEDICOM APS è una realtà che da oltre tre anni rappresenta una base solida su tutto il territorio Nazionale. Grazie alla sinergia con tutte le maggiori associazioni di categoria del settore, organizza incontri formativi, come i corsi ECM, progetti volti alla ricerca e cooperazioni con enti pubblici e privati, veicolando un’informazione a 360 gradi in relazione all’area di competenza, al fine di abbattere la diffidenza di tutti coloro che si avvicinano alla Chirurgia Estetica. Assomedicon ha creato quindi nel tempo i presupposti per istruire i Medici divenendo un punto di riferimento importante anche per i pazienti fornendo linee guida sicure per la scelta di un professionista sicuro a cui affidarsi.

In quest’ottica, il webinar del 19 giugno ha rappresentato un’altra occasione per riaffermare la necessità di un monitoraggio costante, in modo da orientare i pazienti nella scelta del giusto medico e fornire contestualmente ai medici gli strumenti adeguati per sviluppare quella comunicazione “etica” della quale il Presidente Nazionale Giancarlo Loiacono Bellavitis si fa da anni portavoce.

Giancarlo Loiacono Bellavitis