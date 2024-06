“Vertigine” è il singolo d’esordio di Carola

Da venerdì 14 giugno 2024 sarà in rotazione radiofonica “VERTIGINE”, il primo singolo di CAROLA già disponibile sulle piattaforme digitali dal 7 giugno.

“Vertigine” è un brano che parla di una storia d’amore ormai terminata e del coraggio di lasciare andare via una persona, pur amandola.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo progetto rappresenta per me un nuovo inizio: ho vissuto 3 anni complicati ed è stato difficile rialzarsi. “Vertigine” è stata la rinascita di una nuova me e sono pronta a condividerla con tutti”.

Biografia

Carola Archignano, in arte Carola, nasce il 19 novembre 2004 a Milano. Ha frequentato l’istituto tecnico G.D Romagnosi, Piacenza.

Si definisce “autodidatta” e si avvicina al mondo della musica sin da piccola, grazie al padre con la stessa passione.

Si è esibita in Spagna ed ha partecipato a diversi concorsi canori in Italia.

