Zoomarine, sabato special guest Sabrina Salerno

Roma, 18 agosto 2022. Un ospite speciale ad animare il prossimo weekend estivo a Zoomarine. Al Parco alle porte di Roma sabato 20 agosto arriva Sabrina Salerno, tra le cantanti italiane di maggiore successo, con oltre 20 milioni di dischi venduti in una lunga carriera artistica.

Scoperta da Claudio Cecchetto, Sabrina Salerno è divenuta celebre negli anni ottanta come cantante di genere italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up.

Ha ottenuto un grande successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys.

Quest’ultimo, in particolare, raggiunse la terza posizione della classifica britannica, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti a entrare tra le prime posizioni.

Ha proseguito la sua carriera incidendo diversi album e partecipando ad alcuni film e spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto in totale circa 20 milioni di dischi, risultando tra gli artisti italiani di maggior successo.

Sabrina Salerno sarà a Zoomarine sabato 20 agosto per conoscere i suoi fan e scattare una foto ricordo, coinvolgendo il pubblico con i suoi intramontabili successi. L’evento è incluso nel costo del biglietto di ingresso al Parco, unitamente all’accesso alle piscine, alle attrazioni e alle 15 dimostrazioni con gli animali previste nel corso della giornata.

Un nuovo evento è poi in programma sabato 27 agosto: per l’ultimo serale della stagione a Zoomarine è buio totale, con una serata a tema Halloween per i coraggiosi che vogliono sfidare la paura. Una serata speciale che offre al pubblico l’accesso alle piscine, lo show medievale, lo spettacolo notturno dei tuffatori e tante oltre sorprese. Poi, a partire dalle ore 23, il Parco si veste… di buio per una serie di attività al chiaro di luna.

Tra horror e divertimento, un appuntamento imperdibile per un insolito Halloween fuori stagione.

Chi partecipa alla serata del 27 avrà anche un ingresso omaggio per la stagione di Halloween 2022.

“Stiamo registrano una estate molto vivace, con un incremento costante nelle presenze e una ritrovata voglia di serenità e divertimento. C’è grande attesa per l’appuntamento di Sabrina Salerno che rappresenta uno degli eventi clou del nostro programma estivo. Ma le attività non si fermeranno certo ad agosto, abbiamo un cartellone ricco di eventi con un programma pienissimo per tutta l’estate” commenta il Direttore generale di Zoomarine, Alex Mata.

