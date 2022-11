Roma: una denuncia per furto e due multe ad abusivi all’aeroporto di Fiumicino

Una persona è stata denunciata per tentato furto e due autisti abusivi sono stati multati, a seguito dei controlli dei carabinieri all’aeroporto di Fiumicino. In un duty free al Terminal 3 i militari hanno fermato una turista 23enne inglese, in attesa del volo di rientro, che ha tentato di superare le casse senza pagare cinque prodotti di profumeria che aveva occultato all’interno del bagaglio a mano.

La donna è stata notata dal personale di vigilanza che ha subito allertato i militari. La refurtiva, del valore di circa 150 euro, è stata recuperata e riconsegnata al negozio mentre la donna è stata deferita all’autorità giudiziaria per tentato furto. All’uscita del Terminal 1, invece, tra i viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i carabinieri hanno sorpreso due autisti a procacciare clienti senza averne titolo. Per gli abusivi è scattata la sanzione amministrativa di 2.064 euro a testa e il contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo.

