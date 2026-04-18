Lega, Tony Bruognolo: “Massimo Ferrarini è l’uomo giusto per Albano. Pronti a dare risposte a famiglie e imprese”

La presentazione della candidatura di Massimo Ferrarini a Sindaco di Albano Laziale segna l’inizio di una nuova stagione per questo territorio. La Lega è in prima linea per sostenere un uomo che ha le competenze e la determinazione necessarie per guidare la città”. Lo dichiara in una nota Tony Bruognolo, Vice Coordinatore Regionale della Lega.

“Dopo anni di incapacità amministrativa da parte del centro-sinistra, che non è riuscito a dare le risposte attese dalla comunità, Albano ha bisogno di un cambio di passo deciso. I cittadini, le famiglie e le imprese del territorio sono stati trascurati troppo a lungo; oggi chiedono concretezza e una visione di futuro che Massimo Ferrarini incarna perfettamente”.

“Siamo certi che Massimo saprà essere il Sindaco di cui Albano ha bisogno: un amministratore capace di riportare ordine, sicurezza e sviluppo economico. A lui va il mio più sentito ‘in bocca al lupo’. La Lega sarà al suo fianco in questa campagna elettorale, pronti a restituire dignità e ascolto a ogni singolo cittadino”.