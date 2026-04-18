Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Napoli-Lazio – La partita in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 18 aprile, la squadra di Antonio Conte ospita la Lazio al Maradona in uno dei big match della 33esima giornata di campionato. Gli azzurri arrivano dal pari nell’ultimo turno contro il Parma, mentre gli uomini di Sarri hanno perso contro la Fiorentina. 

Dove vedere Napoli-Lazio? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, il Napoli ospiterà la Cremonese venerdì 24 aprile al Maradona (ore 18:30). La Lazio ospiterà invece l’Udinese all’Olimpico lunedì 27 aprile (ore 20:45). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Studio Università Tor Vergata, c’è effetto spillover investimenti aerospaziali sul Pil 

7 Dicembre 2023

Vaticano, cardinale Becciu condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione

16 Dicembre 2023

Tornano piogge e neve, crollano le temperature: le previsioni meteo di oggi e domani

16 Gennaio 2024

Sostenibilità, Busnelli (Amazon): “Noi primi finanziatori progetto Parco Italia”

14 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno