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Vicenza, rapina choc in villa ex senatore Lega Filippi: lui minacciato con una pistola, la famiglia sotto sequestro per un’ora

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Aprile 2026
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(Adnkronos) – E’ di tre milioni di euro il bottino della rapina compiuta ieri sera verso le 23 nella villa dell’ex senatore della Lega Alberto Filippi, ad Arcugnano (Vicenza), la cui famiglia è stata tenuta sotto sequestro per circa un’ora. L’imprenditore vicentino è stato sorpreso alle spalle da quattro banditi armati e a volto coperto mentre rientrava a casa. Puntandogli una pistola in fronte l’hanno costretto ad aprire la porta della villa, dove all’interno c’erano la moglie con le due figlie piccole. Per circa un’ora l’intera famiglia di Filippi è stata sequestrata sotto la minaccia delle armi nella camera da letto al piano superiore della villa.  

Al piano inferiore l’ex senatore, sotto la minaccia di un cacciavite, è stato costretto ad accompagnare il resto della banda a rovistare in ogni angolo della villa. I rapinatori si sono impossessati di orologi, preziosi e borse di valore. Una volta fuggiti i banditi, l’imprenditore, ancora scosso, ha recuperato un telefono per avvertire le forze dell’ordine. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Secondo quanto raccontato da Filippi al Giornale di Vicenza la banda “non era composta da italiani”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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