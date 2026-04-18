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Ucraina, uomo apre il fuoco in un supermercato a Kiev. “Diversi morti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Diverse persone sono morte e altre, tra cui una bambina, sono rimaste ferite dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato nel quartiere Holosiivskyi di Kiev. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, in una nota citata dall’emittente Rbc. 

“È in corso un’operazione speciale per arrestare l’uomo che ha aperto il fuoco e che attualmente si trova all’interno del supermercato. Secondo le prime informazioni, si starebbero esplodendo colpi d’arma da fuoco anche all’interno dell’edificio”, ha dichiarato Klitschko. Sul posto sono intervenute squadre di polizia e le forze speciali Kord.  

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