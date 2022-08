Danneggiata recinzione fontana del Moro in piazza Navona a Roma

La scorsa notte è stata danneggiata la recinzione in ferro battuto della Fontana del Moro a Piazza Navona. “In particolare -si legge in una nota della Sovrintendenza Capitolina-, è stato urtato uno dei colonnotti in granito, si sono distaccati due riccioli ancorati alla staffa metallica e si è fessurato il basamento in travertino in corrispondenza di tre colonnotti. Sono rapidamente intervenuti sul posto i vigili della Polizia Locale e i tecnici della Sovrintendenza Capitolina per valutare l’entità del danno e le possibili cause. Si è ritenuto necessario posizionare una recinzione per ragioni sicurezza e per la tutela della pubblica incolumità, in quanto un colonnotto risulta instabile. Già dall’inizio della prossima settimana sarà pianificato l’intervento di consolidamento dei colonnotti, del basamento in travertino e di ancoraggio degli elementi metallici della recinzione della fontana, recinzione che è stata realizzata negli anni Trenta del secolo scorso per proteggere la vasca e l’apparato decorativo. Le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona sono all’esame della Polizia Locale” per risalire agli autori del danneggiamento.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...