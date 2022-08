2 mila euro di multa per carenze igienico strutturali, sanzionata enoteca in piazza Navona a Roma

Un totale di 2 mila euro di multa per il gestore di un’enoteca in zona piazza Navona a Roma per carenze igieniche e strutturali, per le quali è stata avanzata segnalazione Asl Roma1 per eventuale ulteriore provvedimento di chiusura attività. Questo l’esito dei controlli da parte dei carabinieri della stazione di piazza Farnese eseguiti al fine di garantire una sicurezza in ambito alimentare ai numerosi turisti in transito in questo periodo nella capitale. Nel mirino dei militari, oltre alle previste autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, anche le condizioni strutturali e igieniche dei locali e l’impiego di eventuali lavoratori senza regolare contratto.

