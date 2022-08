Un ecuadoriano di 35 anni è stato arrestato per aver tentato di rapinare un minimarket in via della Marranella, quartiere di Torpignattara. E’ successo ieri sera intorno alle 23 quando il rapinatore ha avvicinato il proprietario del piccolo supermercato fuori dal locale, minacciandolo con un coccio di bottiglia. L’uomo è poi entrato nel supermercato e ha aggredito la vittima a mani nude. Successivamente, non riuscendo a portare via l’incasso, il 35enne si è dato alla fuga. Sul luogo è intervenuta la polizia che grazie alla descrizione fornita dalla vittima è riuscita a bloccare il rapinatore che si trovava poco distante dal luogo della tentata rapina, in Largo Bartolomeo Perestrello. L’uomo è stato arrestato per tentata rapina mentre la vittima, è stata portata in ospedale in seguito alla colluttazione e poi dimessa con un giorno di prognosi.

