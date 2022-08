Slow Smoke, ad Ardea l’8 e il 9 ottobre il primo Cigar Festival del Lazio

Fervono i preparativi per il primo Cigar Festival del Lazio organizzato da Slow Smoke Ardea in programma l’8 e il 9 ottobre prossimi. Lo Slow Smoke Festival sarà un evento che accoglierà tutti gli appassionati del settore che amano condividere la passione del lento fumo nel rispetto dello Statuto Associativo e nel rispetto delle normative vigenti. La prima edizione dello ”Slow Smoke Festival” sarà ospitata presso “La Pineta dei Liberti”, in una esclusiva location privata immersa in un’oasi naturale, Hotel, Ristorante e Centro sportivo a soli 30 km dalla Capitale. Nel corso dell’evento sono in programma degustazioni delle migliori marche di sigari caraibici e nazionali, grazie alla partecipazione di Oliva Cigar, Nub e alla Coloniale Buena Vida, nonché al nostro Kentucky, tabacco dal nome americano e cuore italiano, l’unica varietà che dà vita al sigaro Toscano, per il quale sono previste ben due degustazioni con Master Bland ed esperti del settore. Non mancherà per “il Mondo Pipa” la presenza di “Savinelli” che riserverà ai presenti due momenti indimenticabili grazie alla collaborazione del birrificio Entire Brewing.Tutte le degustazioni prevedono un abbinamento con Whisky, Rum, Brandy e distillati pregiati grazie alla Velier S.p.A. che da oltre 75 anni distribuisce liquori e distillati in tutta Italia e alla Distilleria Toscana che sarà presente con le Fonderie del Cacao e il Cioccolato Militare. All’interno della manifestazione saranno inoltre presenti Auto d’epoca e Ducati Club.Sarà possibile partecipare, previa prenotazione, ad eventi a numero chiuso dove sarete guidati da esperti del settore in una esperienza unica. La sera di sabato otto ottobre si terrà la cena realizzata dallo Chef Matteo Pianozza.

Dal 17 agosto sarà aperto al pubblico il sito www.slowsmokefestival.it dove sarà possibile prenotare sia la cena che le degustazioni.

