Kia alla Milano Design Week 2026 tra visione e materia

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week 2026, Kia rinnova la propria presenza con un progetto che va oltre la semplice esposizione, trasformandosi in un racconto strutturato della propria identità creativa. Il marchio coreano, ormai presenza consolidata dell’evento, sceglie ancora una volta Milano per esprimere la propria visione attraverso il linguaggio del design.

Il filo conduttore è la filosofia Opposites United, concetto che guida da anni lo sviluppo stilistico del brand e che trova una nuova interpretazione nel tema “Resonance of Opposites”. Non si tratta di un esercizio puramente estetico, ma di un percorso che mette in relazione pensiero, intuizione e realizzazione concreta.

La prima installazione, Journey of Reflection, ospitata al Museo della Permanente, rappresenta il momento più introspettivo del progetto. Qui il visitatore viene immerso in ambienti che raccontano il processo creativo, svelando il modo in cui idee e suggestioni prendono forma all’interno del team di design Kia.

Il secondo capitolo si sviluppa invece al Salone dei Tessuti con Journey of Projection, dove il pensiero astratto si traduce in oggetti tangibili. In questo contesto trovano spazio sei concept car, tra cui la Kia Vision Meta Turismo, presentata per la prima volta al pubblico. Un passaggio che evidenzia chiaramente il legame tra ricerca progettuale e prodotto finale.

L’approccio scelto da Kia non è casuale. La partecipazione consecutiva alla Design Week conferma la volontà del brand di inserirsi in un dialogo culturale più ampio, dove il design diventa uno strumento per raccontare evoluzione, tecnologia e visione futura.

Dal 20 al 26 aprile, le due installazioni offriranno anche momenti di approfondimento con talk e performance dal vivo, ampliando ulteriormente il valore dell’esperienza. Non solo esposizione quindi, ma un format dinamico che coinvolge il pubblico e rafforza il posizionamento di Kia come protagonista nel panorama del design contemporaneo.

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