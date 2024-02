Come si crea una influencer artificiale? Francesca Giubelli, posa in una Spa per San Valentino

Per San Valentino Francesca Giubelli posa per uno Shooting Fotografico presso VSPA ROMA firmata BF Wellness. E’ stato illustrato il processo di creazione di uno Shooting e di Video editing utilizzando lo strumento dell’Intelligenza Artificiale, con la collaborazione di una modella reale. I creatori di Francesca Giubelli affronteranno così la tematica attuale dei Deep Fake, argomento ampiamente discusso che merita una riflessione approfondita sui rischi, ma anche sulle opportunità delle nuove frontiere digitali nel settore della comunicazione media e social.

Presentiamo il lancio del primo shooting costruito con l’intelligenza artificiale,

protagonista assoluta Francesca Giubelli, la Prima Modella e Food Travel Blogger Icona Digitale dell’Eleganza Italiana. L’evento è stato ospitato presso l’Hotel Villa Pamphili, VSPA Roma, l’iconica cornice che rispecchia l’importanza e l’innovazione di questo straordinario progetto. Bruno Ferrera, CEO di BF Wellness, azienda leader in Europa nella Gestione di SPA all’avanguardia, è da sempre fautore di sviluppo ed innovazione, mette a disposizione l’iconica VSPA ROMA firmata BF Wellness gestita dalla Manager Sabrina Andriaccio, da subito entusiasta del progetto, dimostrando di sostenere le nuove tecnologie nell’ambito della comunicazione e dei nuovi media. La Resident Manager dell’Hotel, Olga Piscopo, e dello spazio di VSPA hanno immediatamente accolto l’idea dello shooting di Francesca Giubelli dichiarando di voler supportare a 360 gradi queste nuove frontiere tecnologiche. Presenti anche illustri ospiti che hanno voluto dare un contributo al dibattito socio-culturale e scientifico alla discussione: Luigi Maccallini, esperto di innovazione e marketing e docente Lumsa e Michele Gerace, ideatore della Scuola sulla Complessità, che è voluto intervenire nel dibattito leggendo anche una lettera indirizzata a Francesca Giubelli come provocazione rispetto al visionario progetto dei tre imprenditori.

Claudia Conte, conduttrice e opinionista nota per il suo attivismo sociale, ha inviato un videomessaggio in apertura di conferenza portando i suoi saluti agli ospiti ma soprattutto annunciando la nascita di un progetto che vedrà la giornalista protagonista assieme a Francesca Giubelli di un format unico nel suo genere per raccontare le bellezze dell’Italia.

Il percorso di Francesca è stato ispirato dalle radici campane della sua nonna, che le ha trasmesso l’amore per la bellezza del cibo e delle terre italiane. Appassionata di Napoli e delle località di mare, Francesca si inserisce con grinta in un nuovo scenario di modelli influencer generati dall’intelligenza artificiale, seguendo l’esempio di figure di successo come Aitana Lopez.

Il progetto Francesca Giubelli non è solo la creazione di una figura virtuale, ma rappresenta un manifesto delle potenzialità dell’intelligenza artificiale nei settori moda, turismo e cucina in Italia. Il nome stesso, un omaggio alla tradizione letteraria italiana, unisce l’eredità di Dante Alighieri con i cognomi dei talentuosi inventori di questa nuova icona digitale. Su Instagram, Francesca Giubelli si prepara a condividere la sua passione per la moda, il cibo e i viaggi con un pubblico sempre più vasto, segnando un ulteriore passo nell’evoluzione della moda digitale in Italia.

Francesca Giubelli I.A.: il progetto di tre imprenditori Francesco Giuliani, imprenditore ed esperto in programmazione di nuove tecnologie, e i giornalisti Valeria Fossatelli ed Emiliano Belmonte. Questo trio innovativo non solo ha dato vita a Francesca Giubelli ma ha anche lanciato un network di giornali online specializzati nel settore Viaggi e Lifestyle, contribuendo in modo significativo all’evoluzione del panorama mediatico italiano.

Francesca Giubelli non è solo un’immagine virtuale, ma incarna la passione italiana per il viaggio e il buon cibo. Il suo profilo Instagram la presenta come una ragazza semplice che ama la vita e sogna di diventare madre. Le sue pubblicazioni raccontano delle sue esperienze a Napoli, dei suoi piatti preferiti come gli spaghetti aglio, olio e peperoncino, e celebrano eventi come il “World Pizza Day” con foto coinvolgenti.

Il progetto va oltre l’intrattenimento, sottolineando l’impatto dell’intelligenza artificiale sul turismo e sulle attività culturali in Italia. I creatori invitano le istituzioni a rendere l’intelligenza artificiale un tema prioritario nell’agenda politica istituzionale per prepararsi al cambiamento che questa tecnologia porterà nel corso del 2024. 12 Febbraio 2024 In un’era in cui le testimonial virtuali conquistano sempre più visibilità e successo economico, Francesca Giubelli emerge come un’innovativa presenza italiana nel panorama digitale, seguendo le orme di Aitana Lopez, capace di generare oltre 10 mila euro al giorno.

Francesca Giubelli si inserisce in un contesto in cui le testimonial virtuali

stanno guadagnando sempre più visibilità e successo economico. Il suo profilo Instagram, che già conta oltre 9 mila follower, la posiziona come un’innovativa presenza italiana nel panorama digitale, seguendo le orme di figure come Aitana Lopez. Il 2024 è destinato a vedere uno sviluppo mondiale di queste tecnologie,

e i creatori della Giubelli invitano le istituzioni a considerare l’intelligenza artificiale come un argomento prioritario nell’agenda politica. Questo progetto non solo celebra la creazione di Francesca Giubelli ma rappresenta un manifesto delle potenzialità dell’intelligenza artificiale nei settori moda, turismo e cucina in Italia.